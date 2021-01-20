Хоккеисты хоккейного клуба «Югра» проиграли «Дизелю» из Пензы

Команда хоккейного клуба «Югра» проиграла в матче против Пензенского «Дизеля». «Мамонты» вышли вперед в начале первого периода – в этом заслуга Александра Коннова. Под конец разрыв в счете увеличился до двух шайб.

Пензенцы вскоре начали отыгрываться силами Данилы Попова. На последних секундах «Дизель» сумел сравнять счет. Во втором периоде обе команды шли нос к носу. В третьей двадцатиминутке «Дизель» за счет скоростной контратаки впервые прорвался вперед. «Мамонты» начали активный штурм ворот соперника – тактика принесла успех за 16 секунд до конца основного времени матча.

Дополнительное время не выявило победителя. Автором победного «буллита» стал Александр Борисенков, прервав победную серию «Югры», длившуюся 17 матчей. В этом сезоне «Югра» уступила «Дизелю» уже второй раз.

Итоговый счет: «Дизель» - «Югра» - 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)