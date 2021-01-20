В Сургуте продают липовые справки об отсутствии ковида

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, о выявлении случаев продажи липовых справок в Интернете. Мошенники предлагают сделать документ, подтверждающий отсутствие диагноза «коронавирус» или наличие антител к инфекции. По словам главы региона, деятельность таких сайтов была зафиксирована в Сургуте. Об этом она сообщила о время очередного онлайн-заседания регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Наталья Комарова поручила «Кибердружинам» вычислить сайты, где торгуют поддельными справками: «Поручаю департаменту образования и молодежной политики, департаменту информационных технологий цифрового развития организовать работу «Кибердружин» по мониторингу сети Интернет на предмет выявления сайтов, торгующих фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции».

Губернатор обратила внимание, что подделка любых документов преследуется по закону. При обнаружении таких сайтов граждане могут самостоятельно обратиться в общественную электронную приемную Роскомнадзора и заполнить специальную форму обращения.