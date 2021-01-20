16+
Логотип Сиапресс
USD  73,7243   EUR  89,2064  

Новости

Больше новостей
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?
Комментировать
0
Согласны ли вы с решением признать конкурс на пост главы Сургута несостоявшимся?
Комментировать
0
Каковы ближайшие перспективы Алексея Навального?
Комментировать
1
Больше опросов

​В Югре вычислят мошенников, торгующих фиктивными справками об отсутствии COVID-19

В Сургуте продают липовые справки об отсутствии ковида

​В Югре вычислят мошенников, торгующих фиктивными справками об отсутствии COVID-19
Фото: pixabay.com

Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала, о выявлении случаев продажи липовых справок в Интернете. Мошенники предлагают сделать документ, подтверждающий отсутствие диагноза «коронавирус» или наличие антител к инфекции. По словам главы региона, деятельность таких сайтов была зафиксирована в Сургуте. Об этом она сообщила о время очередного онлайн-заседания регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Наталья Комарова поручила «Кибердружинам» вычислить сайты, где торгуют поддельными справками: «Поручаю департаменту образования и молодежной политики, департаменту информационных технологий цифрового развития организовать работу «Кибердружин» по мониторингу сети Интернет на предмет выявления сайтов, торгующих фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции».

Губернатор обратила внимание, что подделка любых документов преследуется по закону. При обнаружении таких сайтов граждане могут самостоятельно обратиться в общественную электронную приемную Роскомнадзора и заполнить специальную форму обращения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:08, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В администрации Сургутского района – увольнения 2282
  2. ​Чем занимается молодежь Сургутского района? Директор Районного молодежного центра Светлана Ескина 1784
  3. Как будет выглядеть новый «Строитель»? 1497
  4. ​В числе первых: сургутские журналисты привились от коронавируса 1075
  5. ​Был ли удар? Жительницу Нижневартовска обвиняют в том, что она пнула полицейского // ВИДЕО 978
  6. ​Взрослые и дети 932
  7. В Сургуте разыскивают продуктовых воришек 907
  8. ​Глава Хулимсунта выписывал премии самому себе 875
  9. ​Администрация Сургута ответила на жалобы горожан на неубранный снег статистикой 861
  10. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 853
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13250
  2. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 7420
  3. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 7302
  4. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 5965
  5. Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках 4977
  6. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 4938
  7. ​Эксперты рассказали о причинах массового возгорания китайских авто в Югре 4215
  8. Глава Сургута — не та позиция, на которую можно претендовать, что называется, по объявлению 3789
  9. ​Аномальные холода возвращаются в Югру 3761
  10. ​Есть из кого выбирать 3556
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20533
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16991
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16987
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16521
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14311
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 14299
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14226
  8. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13250
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12736
  10. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 11391

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика