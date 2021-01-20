За весь период пандемии COVID-19 в ХМАО скончалось 629 пациентов

Семь человек скончались от COVID-19 накануне в Югре. За весь период пандемии от болезни погибло 629 пациентов. Информацию об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день в округе выявлено 215 новых случаев. Состояние 97 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 355 человек, за весь период пандемии – 41 958 югорчан.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Меньше всего – в Сургутском и Белоярском районах, Урае, Лангепасе.