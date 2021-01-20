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В Югре за сутки выявили 215 новых случаев заболевания COVID-19

Более 200 жителей Югры оказались заражены коронавирусом накануне

В Югре за сутки выявили 215 новых случаев заболевания COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявлено 215 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии 45 463 человека были заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете региона:

  • Сургут – 51;
  • Ханты-Мансийск – 25;
  • Нефтеюганск – 22;
  • Мегион – 13;
  • Нягань – 13;
  • Кондинский район – 12;
  • Когалым – 11;
  • Югорск – 10;
  • Нижневартовск – 9;
  • Нижневартовский район – 8;
  • Пыть-Ях – 8;
  • Березовский район – 8;
  • Советский район – 6;
  • Радужный – 5;
  • Покачи – 5;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Нефтеюганский район – 2;
  • Сургутский район – 1;
  • Урай – 1;
  • Лангепас – 1;
  • Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 17 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 97 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 164, комментариев: 0
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