Более 200 жителей Югры оказались заражены коронавирусом накануне

В Югре за сутки выявлено 215 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии 45 463 человека были заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете региона:

Сургут – 51;

Ханты-Мансийск – 25;

Нефтеюганск – 22;

Мегион – 13;

Нягань – 13;

Кондинский район – 12;

Когалым – 11;

Югорск – 10;

Нижневартовск – 9;

Нижневартовский район – 8;

Пыть-Ях – 8;

Березовский район – 8;

Советский район – 6;

Радужный – 5;

Покачи – 5;

Ханты-Мансийский район – 3;

Нефтеюганский район – 2;

Сургутский район – 1;

Урай – 1;

Лангепас – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 17 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 97 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.