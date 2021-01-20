Более 200 жителей Югры оказались заражены коронавирусом накануне

В Югре за сутки выявлено 215 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии 45 463 человека были заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете региона:
- Сургут – 51;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Нефтеюганск – 22;
- Мегион – 13;
- Нягань – 13;
- Кондинский район – 12;
- Когалым – 11;
- Югорск – 10;
- Нижневартовск – 9;
- Нижневартовский район – 8;
- Пыть-Ях – 8;
- Березовский район – 8;
- Советский район – 6;
- Радужный – 5;
- Покачи – 5;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Нефтеюганский район – 2;
- Сургутский район – 1;
- Урай – 1;
- Лангепас – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 17 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 97 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.