Губернатор ХМАО проведет онлайн-встречу с югорчанами. Говорить будут о мусоре и качестве услуг ЖКУ

В пятницу, 22 января, в 12.00 в аккаунтах губернатора Югры Натальи Комаровой в социальных сетях состоится онлайн-встреча с жителями региона. Темой эфира станут качество оказания жилищно-коммунальных услуг и ТКО, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Ключевые вопросы эфира: вывоз ТКО, ценообразование, формирование тарифов ЖКУ, плата за коммунальные услуги, безопасность, безотказность, качество оказания услуг. Кроме того, в ходе встречи губернатор, представители исполнительных органов государственной власти дадут ответы на проблемные и актуальные вопросы жителей, поступившие в комментариях к анонсам встречи, а также через систему «Инцидент», – уточнили в ведомстве.

Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам, размещенным в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Напомним, что во время новогодних каникул жители Югры часто жаловались на несвоевременный вывоз мусора. Тогда Наталья Комарова пригрозила руководителям муниципалитетов и регоператору наказанием за плохую работу.