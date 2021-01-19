Глава с.п. Хулимсунт выписывал себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий

Глава сельского поселения Хулимсунт в Югре пойман на выплате премий самому себе. Соответствующий иск, поданный прокурором Берёзовского района, был удовлетворен решением суда. Руководитель органа местного самоуправления каждый месяц издавал распоряжения о выплате себе премий за выполнение особо важных и сложных заданий.

Между тем, по закону оценивать деятельность главы поселения и премировать его может только Совет депутатов муниципалитета. Однако чиновник поощрял себя сам, в обход Совета. При этом в ходе проверки выяснилось, что никаких особо важных и сложных заданий чиновник не выполнял.

Теперь глава поселения должен вернуть полученную премию в полном объеме.