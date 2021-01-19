Наталья Комарова обсудила подготовку кинофестиваля «Дух огня»

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля «Дух огня». Вопросы организации международного кинофестиваля обсуждали по видеосвязи — об этом сообщает admhmao.ru.

«Фестиваль – это значимое, заметное событие для кинематографистов. По данным исполнительной дирекции, заявки для участия в нем поступили из Испании, Израиля, Франции, Великобритании, Аргентины, Египта, других стран и регионов России», – отметила глава региона.

Вице-президент фестиваля Мария Зверева подтвердила, что подготовка к мероприятию идет по плану. «Укомплектованы международный и российский конкурсы, ведутся переговоры с международным жюри, формируется культурная программа», – добавил председатель отборочной комиссии Борис Нелепо.

Поддержал инициативу и Российский музей Арктики и Антарктики – он предоставил материалы для подготовки фотовыставки «Страницы истории освоения и исследования Северного морского пути». Определились и с некоторыми участниками финального концерта фестиваля – ими станут победители литературного конкурса «Читалкин». Также готовится к проведению детская творческая лаборатория «Курс на кино».

В конце заседания Наталья Комарова поручила профильным департаментам округа заняться решением других организационных вопросов «Духа огня». В приоритете – сохранение атмосферы значимого международного кинематографического события.