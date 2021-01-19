​Житель Ханты-Мансийска хотел купить подержанный снегоход на авито, а получил кота в мешке

Доверчивый хантымансиец лишился около 660 тысяч рублей, желая купить снегоход, - сообщает УМВД России по ХМАО-Югре. Мужчина увидел объявление на сайте «Авито» и написал автору. Злоумышленник в ответ отправил данные банковского счета, на которые нужно было отправить деньги за «Буран».

Ничего не подозревающий мужчина отправил оговоренную сумму и вскоре получил посылку. Вместо снегохода «Буран» ему пришел двигатель и каркас от него, а также договор купли-продажи. В нагрузку в посылке также были детские санки, пластиковый контейнер и 4 мешка цемента.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый в процессе задержания.