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Покусился на святое: бездомный югорчанин воровал деньги из ящиков для пожертвований в храмах

В Мегионе бомж обворовывал ящики для пожертвований, за что стал фигурантом четырех уголовных дел

Покусился на святое: бездомный югорчанин воровал деньги из ящиков для пожертвований в храмах
фото: pravmir.ru

В Мегионе поймали вора-рецидивиста – он вскрывал ящики для пожертвований в храме и крал деньги. Полученные нечестным путем средства мужчина тратил на еду, предметы личной гигиены, а также периодически посещал компьютерные залы, чтобы поиграть или посидеть на сайте знакомств.

Отмечается, что местный житель был бездомным, а первую кражу он совершил в начале декабря. Тогда его оставили под подпиской о невыезде, но и это не остановило. Всего мужчине удалось разорить три ящика с пожертвованиями, но в четвертый раз пробраться в храм не удалось. Тем не менее, в последней церкви злоумышленник разбил окна.

На очередном из допросов вор отметил, что обворовывать храмы для него – это самый простой способ заработать, потому что на ящиках нет сильной защиты.

«На данный момент в отношении гражданина возбуждены четыре уголовных дела по части 2 пункт «б» статьи 158 (2 эпизода преступной деятельности), части 1 статьи 161 УК РФ УК РФ, которые переданы для расследования по категории тяжести в Следственный отдел ОМВД России по г. Мегиону. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток, максимальный срок наказания, который грозит подозреваемому в серии краж – лишение свободы до 5 лет, без учета наличия рецидива за ранее совершенные имущественные преступления», – сообщили в УМВД Югры.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 141, комментариев: 0
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