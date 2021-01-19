​Хоккеисты клуба «Югра» обыграли казанского «Барса» со счетом 5:3

Хоккейный клуб «Югра» победил своих соперников в Казани. Итоговый счет «Барс»-«Югра» – 3:5. Отмечается, что местная команда не знала поражений 16 игр подряд – чтобы забить сразу четыре шайбы в ворота «Барса» им потребовалось менее пяти минут.

«Думаю, что эта игра нам в актив, кроме, конечно, первого периода. Где, это было видно, и по движению проигрывали сопернику, и в борьбе. Молодцы, что перестроились. У нас была долгая пауза, не вошли сразу в игру. Но нашли в себе силы, особенно – во втором периоде, забили четыре гола. Сыграли правильно, грамотно, более активно. Это всё вылилось в наши забитые голы. Готовимся к следующей игре», – рассказал тренер региональной команды Вадим Епанчинцев.

Отметим, что следующий матч пройдет сегодня, 19 января. «Югра» встретится на льду с пензенским «Дизелем».