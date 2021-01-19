Шесть пациентов скончались от коронавируса в Югре

В Югре за минувший день от коронавируса скончались шесть человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 622 пациентов. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Напомним, что накануне выявили 219 новых случаев. Состояние 99 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 243 человека, за весь период пандемии – 41 603 югорчанина.

Больше всего заболевших зарегистрировали в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Ханты-Мансийском районе.