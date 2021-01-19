Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 19 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 219 человек. За весь период пандемии 45 248 жителей проходили лечение от болезни. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 19 муниципалитетах региона:
- Сургут – 34;
- Нижневартовск – 27;
- Ханты-Мансийск – 26;
- Нягань – 26;
- Нефтеюганский район – 18;
- Советский район – 17;
- Когалым – 10;
- Лангепас – 9;
- Югорск – 8;
- Нефтеюганск – 7;
- Покачи – 7;
- Сургутский район – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Урай – 5;
- Нижневартовский район – 5;
- Кондинский район – 3;
- Мегион – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 18 контакты уточняются. Состояние 99 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.