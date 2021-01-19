Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 19 муниципалитетах ХМАО

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 219 человек. За весь период пандемии 45 248 жителей проходили лечение от болезни. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 19 муниципалитетах региона:

Сургут – 34;

Нижневартовск – 27;

Ханты-Мансийск – 26;

Нягань – 26;

Нефтеюганский район – 18;

Советский район – 17;

Когалым – 10;

Лангепас – 9;

Югорск – 8;

Нефтеюганск – 7;

Покачи – 7;

Сургутский район – 6;

Октябрьский район – 6;

Урай – 5;

Нижневартовский район – 5;

Кондинский район – 3;

Мегион – 2;

Пыть-Ях – 2;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 18 контакты уточняются. Состояние 99 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе.