МЧС сделает православный праздник Крещения безопасным

Сегодня православные верующие отмечают Крещение Господне. По традиции, праздник встретит югорчан крещенскими морозами. Несмотря на запрет крещенских купаний, в храмах и церквях Югры будут дежурить сотрудники различных подразделений МЧС.

В преддверии праздника сотрудники госпожнадзора повели беседы со служителями храмов, напомнив о том, как нужно себя вести в случае возникновения пожара или других ЧС, номера вызова пожарно-спасательных подразделений и рассказали о том, как пользоваться средствами пожаротушения. Всего было проинструктировано более 400 человек.

Сотрудники Инспекции по маломерным судам Югры патрулируют водоемы, чтобы не допустить появление стихийных купелей. Рейды уже проведены в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Сургуте, Октябрьском, Березовском, Кондинском районах.