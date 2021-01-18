Синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Югре

Крещение в Югре будет морозным. Об этом напомнили специалисты Ханты-Мансийского ЦГМС.

«18-20 января над Югрой будет господствовать циклон, который принесет северными воздушными массами холод. Ожидается снег различной интенсивности, метель, усиление северного ветра до 15-17 м/с, температура воздуха ночью понизится до -28,-33 °С, по северным районам до -38 °С, днем до -24,-29 °С, по северным районам до -30,-35 °С», – говорится в сообщении метеорологов.

Кроме того, синоптики отметили, что крещенские морозы – не простое совпадение, а закономерный итог развития зимних атмосферных процессов.

Напомним, что в этом году крещенских купаний из-за пандемии организовано не будет. Водоемы уже начали патрулировать инспекторы и волонтеры – нырять в нелегальные проруби опасно для жизни. А вот крещенской воды можно будет набрать в любой церкви. За безопасностью в храмах проследят сотрудники МЧС.