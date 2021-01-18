16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9735   EUR  89,3304  

Новости

Больше новостей
Каковы ближайшие перспективы Алексея Навального?
Комментировать
0
Больше опросов

​Не суетитесь: записать ребенка в первый класс можно будет с 1 апреля

Кампания по зачислению в первые классы стартует в Югре 1 апреля

​Не суетитесь: записать ребенка в первый класс можно будет с 1 апреля
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В России изменились правила зачисления детей в первые классы. Если раньше документы необходимо было подавать с 1 февраля, то теперь – с 1 апреля. Соответствующий приказ подписан Министерством просвещения.

Новые правила начали действовать и в Югре. «Запрос на изменение сроков назревал давно. Сейчас кампания по зачислению будет стартовать 1 апреля и заканчиваться 30 июня. Это для обучающихся, закрепленных за конкретными образовательными организациями по месту проживания. Для незакрепленных либо вновь приехавших ничего не поменялось. С 1 июля до конца августа такое зачисление будет проходить», — рассказал директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин ТК «СургутИнформТВ».

Он уточнил также, что зачисление первоклассников будет проводится преимущественно в электронном виде. Чтобы система выдержала натиск родителей, для каждого муниципалитета будет установлена дата, когда нужно подать заявление через портал Госуслуг.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 20:07, просмотров: 163, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На пост главы Сургута претендуют 32 человека 1739
  2. ​Как православные отмечают праздники в новых реалиях? Благочинный Сургута Антоний Исаков 1728
  3. ​Ну некого выбирать! Конкурс на пост главы Сургута окончился ничем 1707
  4. ​Сел. Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево 1631
  5. ​Создается впечатление, что в Сургуте была задача не назначить нового главу, а убрать Шувалова 1486
  6. «Неполные данные, не те цифры» 1410
  7. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 1216
  8. Должен был сесть после сургутского рейса: самолет с Навальным на борту пропал с онлайн-табло Внуково 1096
  9. В минувшие выходные на югорской трассе погиб человек 1044
  10. Сел. Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево 1006
  1. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13097
  2. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 6680
  3. ​Шопинг не удался: из сургутского гипермаркета эвакуировали посетителей 6473
  4. ​Был 63-м — стал первым. Личность самого таинственного претендента на пост главы Сургута установлена? 5969
  5. ​Кандидаты открыли личики // ПОЛНЫЙ СПИСОК 5717
  6. Из-за снегопада сургутяне стоят в пробках 4845
  7. ​С сургутскими дачниками обсудили проблемы электроснабжения в зимний период 4829
  8. ​Полсотни вахтовиков замерзали в сломавшемся по дороге в Югру автобусе 4706
  9. ​«Вера разрешила». В Сургуте появился «анархистский» знак 4419
  10. ​Эксперты рассказали о причинах массового возгорания китайских авто в Югре 4035
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20441
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16967
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 16906
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16476
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 14250
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 14227
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14173
  8. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13097
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12671
  10. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 10873

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика