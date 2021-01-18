Кампания по зачислению в первые классы стартует в Югре 1 апреля

В России изменились правила зачисления детей в первые классы. Если раньше документы необходимо было подавать с 1 февраля, то теперь – с 1 апреля. Соответствующий приказ подписан Министерством просвещения.

Новые правила начали действовать и в Югре. «Запрос на изменение сроков назревал давно. Сейчас кампания по зачислению будет стартовать 1 апреля и заканчиваться 30 июня. Это для обучающихся, закрепленных за конкретными образовательными организациями по месту проживания. Для незакрепленных либо вновь приехавших ничего не поменялось. С 1 июля до конца августа такое зачисление будет проходить», — рассказал директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин ТК «СургутИнформТВ».

Он уточнил также, что зачисление первоклассников будет проводится преимущественно в электронном виде. Чтобы система выдержала натиск родителей, для каждого муниципалитета будет установлена дата, когда нужно подать заявление через портал Госуслуг.