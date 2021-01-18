Заболеваемость гриппом и ОРВИ в ХМАО превысила эпидпорог

На минувшей неделе в Югре вновь отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах – количество заболевших на 86 процентов больше, чем на предыдущей неделе. Самый значительный рост отмечен в возрастной группе от 7 до 14 лет – плюс 118 процентов. Эпидпорог превышен почти на три процента.

«Учебный и воспитательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией не приостанавливался», – отметили в пресс-службе окружного управления Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости отмечается во всех муниципальных образованиях, за исключением Мегиона и Когалыма. В Сургуте заболеваемость выше среднеокружной.

По данным специалистов, в регионе циркулируют SARS-CоV-2, парагрипп и аденовирус.