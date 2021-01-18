В лаборатории ЮГУ появились очки дополненной реальности и 3D-принтер

В пользование студентов Югорского государственного университета поступили фотополимерный 3D-принтер и программно-аппаратный комплекс из очков дополненной реальности RealWear HMT-1 и программы AR.One, – сообщает пресс-центр ЮГУ. Оборудование поможет студентам поработать в условиях, приближенных к реальным, при этом с минимальным риском производственных травм и прочих последствий.

С новой технологией планируется создать несколько демонстрационных учебных курсов по специальностям «электромонтер 4 разряда» и «сервисный инженер оборудования малой генерации на основе контроллеров DEIF». На них студенты будут работать с реальным производственным оборудованием.

В планах у университета также использование 3D-сканера для сканирования моделей оборудования и создания на их основе «цифровых двойников» производственных процессов.