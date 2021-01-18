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Более 90 процентов югорчан готовы работать сверхурочно, если работодатель будет больше заботиться о сотрудниках

94 процентов работающих жителей ХМАО согласны работать сверхурочно – это самый высокий показатель среди регионов

Более 90 процентов югорчан готовы работать сверхурочно, если работодатель будет больше заботиться о сотрудниках
фото: pixabay.com

94 процента трудоустроенных жителей Югры готовы работать сверхурочно, если бы работодатель максимально заботился о сотрудниках. К этому выводу пришли аналитики ресурса hh.ru после опроса. Отмечается, что это самый высокий показатель среди регионов России. Тем не менее, три процента респондентов не хотят работать больше даже при таких условиях.

В свою очередь, 77 процентов проживающих ХМАО рассказали, что готовы выполнять работу, которая не относится к их обязанностям, при условии, что начальник проявит максимальную заботу о сотрудниках, а 12 процентов не собираются выходить за рамки обязанностей.

«При этом югорчане дали весьма невысокую оценку уровню заботы их компании о сотрудниках: в среднем всего 3,2 балла из пяти (впрочем, это второе место по стране, более высокий балл только у компаний Ставропольского края – 3,4). Пятерку своим работодателям поставили лишь 18 процентов, а 12 процентов и вовсе оценили заботу со стороны своего работодателя на единицу», – рассказали эксперты hh.ru.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 306, комментариев: 0
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