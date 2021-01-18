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В минувшие выходные на югорской трассе погиб человек

В Октябрьском районе после столкновения не выжил водитель Лады, владелец иномарки сильно пострадал

В минувшие выходные на югорской трассе погиб человек

В Октябрьском районе произошло ДТП с трагичным исходом: после столкновения автомобилей погиб водитель «Лады», а владелец иномарки получил серьезные травмы. Инцидент произошел накануне, 17 января.

«17 января на 44 километре автодороги «Нягань – Приобье», в Октябрьском районе, произошло столкновение двух автомобилей: «Лада Приора», под управлением 39-летнего мужчины и «Тойота», под управлением 37-летнего мужчины. В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота» получил травмы, а водитель автомобиля «Лада» погиб на месте», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых два человека погибли, 29 – получили травмы, в том числе шесть несовершеннолетних.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 62, комментариев: 0
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