В Октябрьском районе после столкновения не выжил водитель Лады, владелец иномарки сильно пострадал

В Октябрьском районе произошло ДТП с трагичным исходом: после столкновения автомобилей погиб водитель «Лады», а владелец иномарки получил серьезные травмы. Инцидент произошел накануне, 17 января.

«17 января на 44 километре автодороги «Нягань – Приобье», в Октябрьском районе, произошло столкновение двух автомобилей: «Лада Приора», под управлением 39-летнего мужчины и «Тойота», под управлением 37-летнего мужчины. В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота» получил травмы, а водитель автомобиля «Лада» погиб на месте», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых два человека погибли, 29 – получили травмы, в том числе шесть несовершеннолетних.