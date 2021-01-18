За весь период пандемии в Югре скончалось 616 ковидных пациентов

Четыре жителя Югры умерли от коронавируса накануне. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 616 человек. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в округе выявили 223 новых случаев заболевания. Состояние 103 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 226 человек, за весь период пандемии – 41 360 югорчан.

Больше всего больных зарегистрировали в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Кондинском районе.