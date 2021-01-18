За весь период пандемии в Югре выявили более 45 тысяч случаев заражения COVID-19

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 223 человека. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 45 029 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 36;

Нижневартовск – 23;

Ханты-Мансийск – 17;

Мегион – 15;

Советский район – 14;

Сургутский район – 13;

Нефтеюганск – 13;

Нягань – 13;

Югорск – 11;

Когалым – 10;

Нефтеюганский район – 10;

Березовский район – 8;

Урай – 6;

Покачи – 6;

Октябрьский район – 5;

Лангепас – 5;

Ханты-Мансийский район – 5;

Радужный – 4;

Белоярский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Пыть-Ях – 2;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 15 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 22 контакты уточняются. Состояние 103 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщите в пресс-службе оперштаба.