За весь период пандемии в Югре выявили более 45 тысяч случаев заражения COVID-19

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 223 человека. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 45 029 местных жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 36;
- Нижневартовск – 23;
- Ханты-Мансийск – 17;
- Мегион – 15;
- Советский район – 14;
- Сургутский район – 13;
- Нефтеюганск – 13;
- Нягань – 13;
- Югорск – 11;
- Когалым – 10;
- Нефтеюганский район – 10;
- Березовский район – 8;
- Урай – 6;
- Покачи – 6;
- Октябрьский район – 5;
- Лангепас – 5;
- Ханты-Мансийский район – 5;
- Радужный – 4;
- Белоярский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 23 зафиксирована пневмония, у 15 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 22 контакты уточняются. Состояние 103 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщите в пресс-службе оперштаба.