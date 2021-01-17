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​За сутки прививку от коронавируса поставили 225 жителей Югры

В Югре 1 299 завершили вакцинацию против COVID-19

​За сутки прививку от коронавируса поставили 225 жителей Югры
Фото: vk.com/okb_khanty

В Югре за сутки прививки от коронавируса поставили 225 человек. Всего в округе привиты 6 349 человек, из них 1 299 полностью завершили вакцинацию. 881 гражданин записался на прививку на ресурсе электронной регистратуры, сообщает оперативный штаб округа.

Ранее директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что вакцинация против коронавируса проводится в 29 медицинских организациях во всех муниципальных образованиях.

«В течение ближайших недель мы ожидаем 10-кратного увеличения количества доз вакцины, которые поступят в округ. На сегодняшний день открыта запись на вакцинацию», – отметил чиновник и добавил, что приобретенное холодильное оборудование готово хранить 100 тысяч доз вакцины.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 384, комментариев: 0
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