В Югре 1 299 завершили вакцинацию против COVID-19

В Югре за сутки прививки от коронавируса поставили 225 человек. Всего в округе привиты 6 349 человек, из них 1 299 полностью завершили вакцинацию. 881 гражданин записался на прививку на ресурсе электронной регистратуры, сообщает оперативный штаб округа.

Ранее директор департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский сообщил, что вакцинация против коронавируса проводится в 29 медицинских организациях во всех муниципальных образованиях.

«В течение ближайших недель мы ожидаем 10-кратного увеличения количества доз вакцины, которые поступят в округ. На сегодняшний день открыта запись на вакцинацию», – отметил чиновник и добавил, что приобретенное холодильное оборудование готово хранить 100 тысяч доз вакцины.