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​Число летальных случаев от отравлений алкоголем в ХМАО остается «недопустимо высоким»

В Югре от отравлений алкоголем умерли 152 человека за год

​Число летальных случаев от отравлений алкоголем в ХМАО остается «недопустимо высоким»
Фото: pixabay.com

За 2020 год в Югре зарегистрировано 282 острых отравления, 152 человека умерли. Статистику озвучили в окружном управлении Роспотребнадзора. Специалисты считают, такое количество смертей недопустимо высоким.

«В 2019 году было зарегистрировано 341 отравление, из них летальным исходом закончилось 182 случая. Таким образом, за последний год число случаев отравления спиртсодержащей продукцией в Югре снизилось на 59 человек. В независимости от числа отравившихся, количество случаев с летальным исходом в рассматриваемые периоды остаётся на недопустимо высоком уровне», – отметили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего травятся алкоголем мужчины (78%). Среди детей и подростков последние два года не регистрируются летальные случаи в результате употребления спиртсодержащей продукции.

При этом югорчане продолжают употреблять метанол, тормозную жидкость, стеклоочистители, суррогаты алкоголя и прочее. В 2020 году на долю таких отравлений приходится 33 случаев, что составляет 11,7 процента от всех отравлений спиртсодержащей продукцией. «В очередной раз отметим, что отравление метанолом в подавляющем большинстве случаев заканчивается летальным исходом. Так, из 20 отравившихся метанолом в 2020 году умерло 20 человек. В 2019 году таких отравлений зарегистрировано 15 случаев, 12 из них с летальным исходом», – добавили в Роспотребнадзоре.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 52, комментариев: 0
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