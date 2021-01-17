В ХМАО в ближайшие дни температура воздуха опустится на 8-17 градусов ниже нормы

Несколько регионов Росси в ближайшие дни накроют аномальные холода. Сильные морозы вернуться и на Урал – здесь температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы. Жителей Югры ожидает погода с 30-42 градусами мороза, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По прогнозу специалистов Ханты-Мансийского ЦГМС, в понедельник, 18 января, ночью местами в округе столбики термоментов опустятся до -34 °С, в отдельных районах пройет метель. Днем местами ождается небольшой снег, изморозь, температура -20,-25 °С, местами -26,-31 °С, по юго-западу -16,-21 °С.

19 и 20 января ночные температуры будут приближаться к -40°С, днем – до -35 °С.