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​За сутки в Югре скончались трое пациентов с коронавирусом

За неделю от коронавируса в Югре умерли 33 человека

​За сутки в Югре скончались трое пациентов с коронавирусом
Фото: dzhmao.ru

За минувшие сутки в Югре скончались трое пациентов, которые проходили лечение от коронавируса. Летальные случаи зарегистрированы в Нефтеюганске, Нягани и Ханты-Мансийске.

За неделю скончались 33 человека с диагностированным COVID-19, за весь период пандемии – 612 югорчан.

Сейчас в округе лечение от коронавируса продолжают 3 060 человек. «Состояние 98 пациентов тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперативном штабе.

Суточный прирост на 17 января составил 226 новых случаев. На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, семеро переносят болезнь бессимптомно.


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Сегодня в 11:07, просмотров: 529, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 11:39
Вакцина близко....

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