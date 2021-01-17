За неделю от коронавируса в Югре умерли 33 человека

За минувшие сутки в Югре скончались трое пациентов, которые проходили лечение от коронавируса. Летальные случаи зарегистрированы в Нефтеюганске, Нягани и Ханты-Мансийске.

За неделю скончались 33 человека с диагностированным COVID-19, за весь период пандемии – 612 югорчан.

Сейчас в округе лечение от коронавируса продолжают 3 060 человек. «Состояние 98 пациентов тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперативном штабе.

Суточный прирост на 17 января составил 226 новых случаев. На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, семеро переносят болезнь бессимптомно.