В Югре растет суточная заболеваемость COVID-19

В Югре за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 226 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Это самый большой прирост новых инфицированных за неделю. Больше всего заболевших выявлено в Сургуте (30), Ханты-Мансийске (22) и Нягани (19).

«На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 204 случаях. По 22 контакты уточняются. Состояние 98 пациентов тяжелое, 60 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперативном штабе региона.

За весь период пандемии зарегистрировано 44 806 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 41 134 югорчанина, умерли 612 человек. Лечение продолжают 3 060 жителей округа.