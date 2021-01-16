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Более шести тысяч югорчан привились от коронавируса

6124 жителя Югры привились первым компонентом от COVID-19, 1299 закончили вакцинацию

Более шести тысяч югорчан привились от коронавируса
фото: pixabay.com

На 16 января от коронавируса привилось первым компонентом 6124 жителя Югры. 1299 человек полностью завершили вакцинацию. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Отметим, что на прививку можно записаться через электронную регистратуру. Также заявки принимаются в городских поликлиниках, к которой привязан югорчанин. На данный момент своей очереди ждут 734 человека.

Стоит помнить, что вакцинация противопоказана для беременных и кормящих, несовершеннолетних, лиц, перенесших заболевание менее полугода назад, а также тем, кто недавно контактировал с больными.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 241, комментариев: 0
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