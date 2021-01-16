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Сотрудники ДПС помогли югорчанину, который в мороз не мог выбраться из кювета

Жителю Лангепаса помогли силовики: его авто застряло на обочине

Сотрудники ДПС помогли югорчанину, который в мороз не мог выбраться из кювета
фото: pixabay.com

В Лангепасе сотрудники ДПС помогли мужчине, который застрял на обочине. Из-за непогоды его автомобиль вылетел в кювет, топливо кончалось, а выбраться не получилось.

«Длительное время водитель застрявшей машины пытался выехать на дорогу самостоятельно. Топливо в автомобиле заканчивалось, а попытки вернуть автомобиль на трассу были безуспешны. При помощи водителя проезжающего грузовика, инспекторы ДПС помогли быстро отбуксировать застрявший автомобиль на проезжую часть дороги», – рассказали в ГИБДД Югры.

Напомним, что из-за морозов в минувшие дни участились поломки машин. Так, ранее спасатели помогли югорской семье добраться до дома – супруги с малолетними детьми застряли на трассе из-за вышедшего из строя автомобиля.


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16 января в 14:27, просмотров: 1445, комментариев: 0
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