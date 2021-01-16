Семь жителей ХМАО скончались от коронавируса

Семь югорчан не смогли пережить пандемию коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 609 человек. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Напомним, что за минувший день выявлен 221 новый случай заболевания. Состояние 100 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 237 человек, за весь период пандемии – 40 877 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Меньше всего – в Нижневартовском и Нефтеюганском районах.