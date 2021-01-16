221 житель ХМАО заболел коронавирусом накануне

В Югре за минувший день зарегистрировано 221 заболевший местный житель. За весь период пандемии коронавирусом заразилось 44 580 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 29;
- Ханты-Мансийск – 25;
- Нефтеюганск –21;
- Нягань – 20;
- Нижневартовск – 18;
- Сургутский район – 12;
- Мегион – 12;
- Урай – 10;
- Ханты-Мансийский район – 9;
- Кондинский район – 9;
- Советский район – 8;
- Октябрьский район – 8;
- Югорск – 8;
- Когалым – 5;
- Покачи – 5;
- Радужный – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Березовский район – 4;
- Белоярский район – 4;
- Нефтеюганский район – 3;
- Нижневартовский район – 3.
«На момент выявления у 165 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 52 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 200 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 100 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.