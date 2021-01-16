221 житель ХМАО заболел коронавирусом накануне

В Югре за минувший день зарегистрировано 221 заболевший местный житель. За весь период пандемии коронавирусом заразилось 44 580 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 29;

Ханты-Мансийск – 25;

Нефтеюганск –21;

Нягань – 20;

Нижневартовск – 18;

Сургутский район – 12;

Мегион – 12;

Урай – 10;

Ханты-Мансийский район – 9;

Кондинский район – 9;

Советский район – 8;

Октябрьский район – 8;

Югорск – 8;

Когалым – 5;

Покачи – 5;

Радужный – 4;

Пыть-Ях – 4;

Березовский район – 4;

Белоярский район – 4;

Нефтеюганский район – 3;

Нижневартовский район – 3.

«На момент выявления у 165 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 52 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 200 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 100 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.