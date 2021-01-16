10 параспортсменов из Сургута и Березово подготавливаются к спартакиаде в Ижевске

10 лыжников из Сургута и пгт Березово начали тренировки, чтобы поучаствовать во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани. Подготовительные сборы, меж тем, проходят в Ижевске, на базе им. Кулаковой.

«В наших планах отточить мастерство в разных стилях по лыжным гонкам, провести скоростные силовые тренировки, а также укрепить общую физическую форму по средствам подвижных игр», – сообщил тренер.

Отметим, что каждый день у спортсменов проводятся две тренировки. Подготовка к соревнованиям продлится до 2 февраля включительно.