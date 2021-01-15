Наталья Комарова приняла участие в экспертной дискуссии по проблеме дистанционной занятости в рамках Гайдаровского форума

Накануне в рамках Гайдаровского форума состоялась экспертная дискуссия «Станет ли дистанционная занятость будущей моделью рынка труда?». В ней приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона подчеркнула, что начиная с весны 2020 года число югорчан, перешедших на «дистант», стало в 3 раза больше. Чаще всего это работники органов власти и местного самоуправления.

Результатом внедрения дистанционного труда в округе стал показатель обеспечения населения доступом в интернет, по которому Югра сейчас в числе лидеров. «В Югре в том числе реализуется проект по созданию IT-стойбищ, благодаря чему доступом в интернет обеспечиваются представители коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающие в тайге», – добавила губернатор.

Оценила губернатор и сам потенциал дистанционного труда. По ее мнению, внедрение «удаленки» стирает границы между странами и дает возможность работать в любой точке мира не выезжая из региона, что повышает конкурентоспособность специалистов. «Это очень важно, так как у человека должен быть выбор, – сказала Наталья Комарова. – При этом в этих процессах возрастает роль министерства труда и социальной защиты России, так как ведомство выполняет колоссальный объем работы, требующий государственного регулирования». Также в ходе дискуссии губернатор отметила перспективность создания рабочих мест для людей с инвалидностью.

Интересную статистику привел министр труда и социальной защиты Антон Котяков: он сообщил, что в допандемическом периоде в стране в дистанционно трудились около 30 тысяч человек. Но в период распространения коронавируса их численность на пике достигала около 6 млн. человек – примерно 11% от всего трудоспособного населения страны.

«На сегодняшний день динамика постепенно снижается, в том числе за счет снятия определенных ограничений. В настоящее время насчитывается около 3,7 миллиона человек, занятых в профессиональной деятельности с применением удаленных технологий труда, или 6 процентов от всех работников. Полагаю, что после снятия всех ограничений численность занятых в дистанционном формате еще снизится, достигнув отметки на уровне 5 процентов, или 2,7-2,8 миллиона человек», – подытожил министр.

Гайдаровский форум – ежегодное международное мероприятие, объединяющее экспертов, представителей органов власти, деятелей и предпринимателей. Форум нацелен на обсуждение социально-экономических и политических проблем.