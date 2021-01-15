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Из-за непогоды югорским пешеходам и водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах

ГИБДД Югры просит водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах во время метели и заморозков

Из-за непогоды югорским пешеходам и водителям рекомендуют быть аккуратнее на дорогах
фото: pixabay.com

ГИБДД Югры предупреждает: из-за сильного снегопада, метели и заморозков может увеличиться число дорожных аварий, поэтому пешеходам и водителям следует быть наиболее внимательными.

Автолюбителям рекомендуется проследить за исправностью световых приборов и стеклоочистителей, а также постараться не совершать резких маневров. Те, кто передвигаются по городу на своих двоих, должны снять наушники и, по возможности, капюшон при переходе проезжей части.

Если неприятность в дороге все-таки случилась, необходимо сообщить о проблеме в дежурную часть окружной Госавтоинспекции по телефонам 8(3467) 398-702 или 8(3467) 326-788.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 184, комментариев: 0
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