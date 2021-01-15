Врачи двух крупных городов ХМАО успешно провели сложную операцию на сердце ребенка

Сургутские врачи окружного Кардиодиспансера совместно с коллегами из Нижневартовска спасли ребенка – ему провели сложную операцию на сердце. У юного жителя округа было аномальное развитие сосудов, которое стало причиной артериально-пищеводного свища и кровотечения.

На помощь пришли доктора окружного Кардиодиспансера, Нижневартовской окружной детской больницы и Нижневартовской окружной клинической больницы:

«Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи врачи Кардиоцентра, рентгенохирург Андрей Бурым и сердечно-сосудистый хирург Александр Медведев, незамедлительно были направлены в Нижневартовск. Транспортировка ребенка в Сургут из-за тяжести состояния была невозможна. В короткие сроки была сделана большая подготовительная работа. Коллегам предстояло выполнить технически сложную, даже ювелирную операцию. Большую роль в этой непростой ситуации сыграл профессионализм команды. Мультидисциплинарный подход – действия врачей были точными и согласованными», – рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части ОКД Илья Силин.

Отмечается, что в отечественных медицинских справочниках редко встречаются успешные случаи лечения, поэтому положительный исход операции можно считать уникальным. На данный момент с ребенком все хорошо, а специалисты собираются проанализировать и использовать данный опыт в дальнейшем.