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​Югорская девушка-боксер взяла бронзу на международном турнире

Спортсменка из Пыть-Яха стала призером международного турнира по боксу

​Югорская девушка-боксер взяла бронзу на международном турнире
Фото: depsport.admhmao.ru

Дарья Дмитриева из Пыть-Яха завоевала бронзу на международном турнире 10th National Cup. По итогам трех дней югорчанка, выступавшая в составе сборной России, завоевала третье место среди женщин 19-40 лет в весовой категории до 60 кг.

На международный уровень 19-летняя боксерша вышла после серии успешных выступлений в России. В феврале минувшего года она заняла 2 место во Всероссийском первенстве по боксу среди юниоров. Также в январе 2019 года она выиграла чемпионат и первенство Уральского федерального округа по боксу в своей весовой категории в Радужном.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 196, комментариев: 0
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