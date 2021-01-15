Спортсменка из Пыть-Яха стала призером международного турнира по боксу

Дарья Дмитриева из Пыть-Яха завоевала бронзу на международном турнире 10th National Cup. По итогам трех дней югорчанка, выступавшая в составе сборной России, завоевала третье место среди женщин 19-40 лет в весовой категории до 60 кг.

На международный уровень 19-летняя боксерша вышла после серии успешных выступлений в России. В феврале минувшего года она заняла 2 место во Всероссийском первенстве по боксу среди юниоров. Также в январе 2019 года она выиграла чемпионат и первенство Уральского федерального округа по боксу в своей весовой категории в Радужном.