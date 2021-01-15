В Югре вводят четыре новых участка недр с запасами в 30 миллионов тонн нефти

В Югре вводят в разработку Западно-Зимнее, Северо-Вайское, Средневайское и Зимнее участки недр. Соответствующее распоряжение подписало правительство региона. Ожидается, что разработка запасов и ресурсов новых месторождений сократит темпы снижения объема добычи «черного золота».

«На этих участках сосредоточено более 30 миллионов тонн нефти. Решение принято с целью сокращения сроков прохождения согласований, экспертиз, для ускоренного ввода новых, перспективных участков месторождений. Своевременное вовлечение этих запасов позволит автономному округу сохранить лидирующие позиции по добыче нефти, благоприятно отразится на социально-экономическом развитии региона», – приводит слова губернатора Натальи Комаровой окружной департамент общественных и внешних связей.

Разработкой месторождений занимается «Газпром нефть». Ранее в пресс-службе компании отмечали, что новые участки, расположеные в Кондинском районе, войдут в состав крупного нефтедобывающего кластера, объединяющего активы предприятия в ХМАО и Тюменской области с ресурсным потенциалом свыше 840 млн тонн нефти.