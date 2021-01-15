В ХМАО стартует акция «Детское кресло – забота о детях»

Сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию «Детское кресло – забота о детях». В рамках нее служители правопорядка обсудят насущные вопросы, касающиеся перевозки детей в машине. В частности, научат правильно выбрать детское кресло, расскажут, что произойдет, если не пристегивать ребенка, и скажут, со скольки лет детям можно садиться в салон без детского кресла.

Кроме того, 20 января в округе пройдут проверки на наличие у водителей с детьми детских удерживающих устройств.

Акция пройдет во всех муниципалитетах Югры в период с 18 по 22 января.