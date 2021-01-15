На выходных в ХМАО ожидаются снегопады

В ближайшие два дня в Югре ожидаются умеренные снегопады, а вот слишком сильных морозов быть не должно. Такой прогноз опубликован на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В субботу, 16 января, температура ночью составит -17,-22 °С, днем -12,-17 °С, по северу и востоку -20,-25 °С. В воскресенье, 17 января, к снегопаду добавиться северный порывистый ветер, температура ночью -18,-23 °С, по северу и востоку -28,-33 °С, по югу -10,-15 °С, днем -13,-18 °С, местами -21,-26 °С.

В Сургуте в выходные будет идти снег, днем -15°С, но прогулкам на свежем воздухе будет мешать ветер порывами до 10 метров в секунду.

Отметим, что сегодня снежная метел накрыла не только Югру, но и Средний Урал. Из-за этого на дорогах образвались снежные заносы и ухудшилась видимость. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее.