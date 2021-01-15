Запрещенные препараты мужчина купил через мессенджер

Накануне сотрудники ОМВД России по г. Югорску задержали местного жителя подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.

При личном досмотре у 36-летнего мужчины изъяли кристаллическое вещество. В дальнейшем вещество исследовали – оно оказалось производным N-метилэфидрона. Позже выяснилось, что наркотики задержанный заказал через мессенджер.

Теперь задержанного ждет от 3 до 10 лет лишения свободы. Сейчас для него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.