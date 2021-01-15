Ковид без последствий: Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка России

Двукратный чемпион мира, югорский лыжник Сергей Устюгов выиграл спринт на Кубке России. Спортсмен вернулся к соревнованиям после перенесенного коронавируса.

Устюгов переболел коронавирусом во второй половине октября, находясь на сборе в Валь-Сеналесе, напоминает «ЮграМегаСпорт». Из-за долгого восстановления он не вошел в заявку сборной России на «Тур де Ски».

Третий этап Кубка России 2021 года проходит с 14 по 17 января 2021 года в Кирово-Чепецке (Кировская область). Сегодня состоится индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем, в воскресенье – индивидуальная гонка на 10 и 15 км свободным стилем.