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​Лыжник из Югры стал самым быстрым в стране

Ковид без последствий: Сергей Устюгов выиграл спринт на этапе Кубка России

​Лыжник из Югры стал самым быстрым в стране
Фото: vk.com/russianskiteam

Двукратный чемпион мира, югорский лыжник Сергей Устюгов выиграл спринт на Кубке России. Спортсмен вернулся к соревнованиям после перенесенного коронавируса.

Устюгов переболел коронавирусом во второй половине октября, находясь на сборе в Валь-Сеналесе, напоминает «ЮграМегаСпорт». Из-за долгого восстановления он не вошел в заявку сборной России на «Тур де Ски».

Третий этап Кубка России 2021 года проходит с 14 по 17 января 2021 года в Кирово-Чепецке (Кировская область). Сегодня состоится индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем, в воскресенье – индивидуальная гонка на 10 и 15 км свободным стилем.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 344, комментариев: 3
Комментарии:
Светлана Могилдан
не нравится
Сегодня в 11:19
Устюгов красавчик!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:37
Ну вот – а то, допинг, допинг.
Светлана Могилдан Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:56
Так тут и не биатлон. А как хотелось, какие были надежды...
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