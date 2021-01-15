Еще четыре пациента не смогли пережить COVID-19 в Югре

Четыре югорских пациента скончались от коронавируса за минувший день. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 602 человека. Информацию об этом предоставил оперштаб.

Напомним, что накануне выявлено 215 новых случаев заражения. Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 217 человек, за весь период пандемии – 40 640 югорчан.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. Меньше всего – в Радужном и Покачах.