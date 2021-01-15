Более 44 тысяч жителей ХМАО за весь период пандемии заболели коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 215 человек. За весь период пандемии 44 359 жителей округа заболели. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 30;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нягань – 17;
- Нижневартовск – 16;
- Урай – 14;
- Сургутский район – 11;
- Нефтеюганск – 11;
- Мегион – 11;
- Нефтеюганский район – 10;
- Ханты-Мансийский район – 10;
- Нижневартовский район – 9;
- Когалым – 8;
- Березовский район – 8;
- Советский район – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Пыть-Ях – 6;
- Белоярский район – 5;
- Югорск – 4;
- Лангепас – 4;
- Кондинский район – 4;
- Радужный – 1;
- Покачи – 1.
«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 14 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в пресс-службе оперштаба.