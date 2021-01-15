Более 44 тысяч жителей ХМАО за весь период пандемии заболели коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 215 человек. За весь период пандемии 44 359 жителей округа заболели. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 30;

Ханты-Мансийск – 21;

Нягань – 17;

Нижневартовск – 16;

Урай – 14;

Сургутский район – 11;

Нефтеюганск – 11;

Мегион – 11;

Нефтеюганский район – 10;

Ханты-Мансийский район – 10;

Нижневартовский район – 9;

Когалым – 8;

Березовский район – 8;

Советский район – 7;

Октябрьский район – 7;

Пыть-Ях – 6;

Белоярский район – 5;

Югорск – 4;

Лангепас – 4;

Кондинский район – 4;

Радужный – 1;

Покачи – 1.

«На момент выявления у 161 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у 14 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 201 случае. По 14 контакты уточняются. Состояние 89 пациентов тяжелое, 61 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – заявили в пресс-службе оперштаба.