Подрядчика лишили возможности произвести ремонт дорожного полотна

Администрация Белого Яра решила расторгнуть контракт на ремонт дорог с подрядчиком, приступившим к его исполнению. Для этого ей создавались искусственные трудности, делающие процесс проведения дорожных работ невозможным. Администрация даже незаконно приняла решение о введении на территории поселка режима чрезвычайной ситуации. Все вышеперечисленные меры были незаконными - к такому выводу пришла Прокуратура Сургутского района, проведя проверку законодательства о защите прав предпринимателей.

Контракт между администрацией и подрядчиком был заключен после аукциона. Сумма сделки составила более 21 млн рублей. Но после этого администрация поселения изменила свое решение, начав строить козни дорожным работникам. В результате подрядчик, вынужденный платить штрафы за неисполнение, подписал соглашение о расторжении контракта. После этого глава поселка без проведения конкурса заключил аналогичный контракт с другим подрядчиком.

Прокуратура уже направила результаты проверки в следственные органы. В отношении главы поселения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб) и ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).