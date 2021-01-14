Рустем Каримов получил благодарственное письмо за роль Деда Мороза

На днях начальник ОГИБДД по г. Пыть-Яху майор полиции Рустем Каримов получил благодарственное письмо. В нем Алиса Загирова, директор фонда «Благо Дарю», поблагодарила его ведомство за вклад в акцию «Письмо Деду Морозу».

На протяжении декабря подопечные фонда – дети и их родители – писали письма с пожеланиями Деду Морозу. В конце года госавтоинспекторы Пыть-Яха, распределив между собой роли Деда Мороза и других сказочных героев, посетили детей, развлекали творческой программой и дарили желанные подарки.

Идейным начинателем выступил Рустем Каримов. «Наши подопечные семьи были приятно удивлены проявленному вниманию и выражают Вам искреннюю благодарность. Желаем Вам, чтобы все задуманные планы всегда осуществлялись и приносили моральное удовлетворение. Крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения», - написала исполнительный директор фонда Алиса Загирова в своем письме.