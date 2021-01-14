В школах Югры назначат ответственных за ковид-контроль

В Югре усилят контроль за соблюдением эпидемиологических требований в школах. В учебных заведениях будут назначены ответственные за соблюдением ковид-правил. Решение было принято на очередном заседании регионального оперативного штаба, чтобы предупредить всплеск заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.

«Нововведение заключается в том, что в учебных учреждениях появится ответственный за выполнение правил сотрудник, который будет ежедневно контролировать работников школы и учащихся по специальному чек-листу, в котором учтены причины возникновения очагов заражения. Новый алгоритм подразумевает персональную ответственность за несоблюдение разработанных ранее противоэпидемических мер», – объяснил депутат думы Югры Николай Ташланов.

По данным на 14 января, в Югре зарегистрировано 44 144 случая новой коронавирусной инфекции, умерли 598 человек. Суточный прирост составил 218 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.