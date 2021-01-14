В Урае нацгвардейцы задержали мужчину, который проник в квартиру к экс-супруге, прихватив нож

В Урае задержан 41-летний местный житель, который, прихватив нож, залез в квартиру к экс-супруге через окно. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного.

«Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место преступления и установили, что ранее судимый за побои гражданин, разбив окно на втором этаже, проник в квартиру бывшей супруги, проживающей совместно с детьми. На момент задержания нападавший держал в руках нож. На руках были множественные порезы от осколков разбитого окна. Ему была оказана первая медицинская помощь, стражи правопорядка вызвали скорую помощь. После мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», – рассказали в пресс-службе окружного управления Росгвардии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.