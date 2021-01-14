ХМАО входит в топ-5 российских регионов с самым высоким Персональным кредитным рейтингом заемщиков

Персональный кредитный рейтинг (ПКР) жителей Югры один из самых высоких в стране. В декабре 2020 года этот показатель составил 672 балла. Выше только в Москве (679 баллов), Санкт-Петербурге (678 баллов) и на Ямале (676 баллов).

При этом, по данным Национального бюро кредитных историй, в декабре 2020 года среднее значение ПКР активных заемщиков в стране по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на два балла (до 652 баллов), а по сравнению с октябрем – на 11 баллов. В Югре показатель также снизился также на два балла.

«Некоторое снижение кредитного качества заемщиков или их Персонального кредитного рейтинга (ПКР) в конце 2020 года, связано, прежде всего, с окончанием в октябре-ноябре кредитных каникул у тех граждан, которые выходили на них в апреле-мае текущего года. При этом для граждан, которые в последние полгода столкнулись с сокращением реальных доходов, необеспеченные кредиты и, в особенности, кредитные карты стали наиболее действенным способом поддержания жизненного уровня домохозяйств в условиях вероятных кассовых разрывов. Поэтому банки все более тщательно относятся к заемщикам с необеспеченными кредитами, предвидя возможный рост объема «плохих» долгов», – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Также эксперт отметил, что сейчас ситуация с кредитным качеством заемщиков несколько лучше, чем в относительно «неплохом» 2019 году: «В любом случае, мы рекомендуем гражданам, собирающимся запрашивать новые кредиты или рефинансировать имеющиеся, уделять большее внимание своему ПКР для получения лучших условий от банков».