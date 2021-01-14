На центр ХМАО надвигается снежная метель

В пятницу, 15 января, в центральных районах Югры ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду и метель. Из-за этого ухудшится ситуация на дорогах. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

При этом температура воздуха повысится: 15 января ночью -20,-25 °С, при прояснениях -26,-31 °С, днем -11,-16 °С, на северо-западе -17,-22 °С. 16 и 17 января ночью -14,-19 °С, при прояснениях -24,-29 °С, днем -10,-15 °С, на северо-западе -20,-25 °С.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo, снегопад начнется ближе к вечеру пятницы, к воскресенью потеплеет до -16°С.