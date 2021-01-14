На Крещение Господне храмы Югры отменят купание в проруби

19 января православные югорчане будут отмечать один из главных церковных праздников – Крещение Господне с нарушением традиции: в этом году верующие не смогут искупаться в проруби. Виной всему – не прекращающаяся пандемия.

«2020 год внес в нашу жизнь новые правила, которые направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции, и соблюдать их – значит, сохранять здоровье и жизнь себе и близким, – сказал заместитель губернатора Югры Александр Тиртока. – К сожалению, обеспокоенность эпидемиологической ситуацией на территории Югры сохраняется. Тревогу она вызывает и у представителей Русской православной церкви. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел предложил губернатору Наталье Владимировне Комаровой обсудить совместные действия, исключающие даже малейшую возможность передачи инфекции. Итогом обсуждения с православными жителями Югры, Ханты-Мансийской митрополией стало принятие решения – не проводить крещенские купания, не оборудовать купели на водоемах».

При этом митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел отметил, что главное для христианина в этот день – присутствие на церковной службе, исповедь и причащение, окропление крещенской водой. «Даст бог, переживем это трудное и непростое время. Не будем рисковать», – заключил митрополит.

Отметим, что в 19 января в храмах будет производиться освящение воды в специальных емкостях в течение всего дня. Поэтому прихожане смогут посетить их с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

«Наполним наши сосуды богоявленской водой, окропим ей свои дома, обновим наше естество божественной благодатью, которую нам особо являет сам господь в день своего богоявления. Испросим у господа в этот день милости и помощи его в нашей жизни», – обратился митрополит Павел к жителям автономного округа.