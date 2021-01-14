В Мегионе в ДТП при столкновении с грузовиком пострадали двое мужчин

В Мегионе в результате столкновения легкового автомобиля «Лада» с грузовым «Уралом» пострадали два человека. Травмы различной степени тяжести получили 50-летний водитель легковушки и ее 31-летний пассажир. Причиной аварии по предварительным данным стало нарушение со стороны водителя грузового авто: при выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу машине, движущейся по проезжей части.

В Югре за прошедшие сутки произошло четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек. Также в ГИБДД Югры сообщили, что «на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей».